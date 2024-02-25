Брянский губернатор поучаствовал в торжественном богослужении

Губернатор Александр Богомаз поучаствовал в торжественном богослужении 30-летия образования Брянской епархии. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
В Кафедральном Соборе во Имя Святой Троицы в областном центре прошло торжественное богослужение в честь 30-летия образования Брянской епархии. В нем принял участие губернатор Александр Богомаз.
«Епархия выступает хранительницей исторической памяти и христианства. За прошедшие три десятилетия произошли колоссальные изменения: была образована Брянская митрополия, 10-летний юбилей которой мы отметили в прошлом году. Продолжают восстанавливаться православные святыни, увеличилось количество приходов и духовенств», — подчеркнул Александр Богомаз.
Священный Синод постановил образовать Брянскую епархию 26 февраля 1994 года. А в 2013 году он преобразовал её в Брянскую митрополию. Возглавил её Архиерей Александр.
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