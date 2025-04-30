Брянский губернатор поздравил спасателей с профессиональным праздником

Брянский губернатор поздравил спасателей с Днём пожарной охраны . об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

На территории брянского МЧС в областном центре прошло торжественное мероприятие, посвященное 376-й годовщине образования пожарной охраны России.

Сотрудников и ветеранов спасательного ведомства поздравил губернатор региона Александр Богомаз.

«Время ставит перед нами новые вызовы и задачи. Только за этот год Брянская область была атакована почти 5000 раз. Было ликвидировано 1112 пожаров, спасено 28 человек, 120 — эвакуировано», — подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона поблагодарил сотрудников ведомства за профессионализм и героизм. Лучшие представители профессии получили государственные и ведомственные награды. Также на церемонии зачитали приказ о присвоении специальных званий.