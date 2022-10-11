Брянский губернатор рассказал о поддержке семей мобилизованных

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих соцсетях рассказал о мерах поддержки семей мобилизованных жителей.
Глава региона напомнил, что на минувшей неделе приняли закон о региональной единовременной выплате в размере 200 тысяч рублей для военнослужащих, призванных по мобилизации. Также по 70 тысяч рублей ежемесячно за счет средств областного бюджета получают бойцы брянского батальона имени Александра Пересвета.
«Некоторые льготы, положенные призванным по частичной мобилизации, распространяются и на членов семьи — это бесплатный проезд к месту службы, подъемное пособие в размере 25% оклада военнослужащего на каждого члена семьи, жилищное и медицинское обеспечение. Также предусмотрена социальная защита членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, — возникает право на пенсию», – уточнил губернатор.
Глава региона отметил, что членам семей погибших в специальной операции военнослужащих назначается единовременная выплата в размере 2 млн рублей. А родителям и вдовам пожизненно выплачивается ежемесячное пособие в размере среднемесячной заработной платы.
«Сегодня социальный и финансовый блок Правительства области работают над дополнительными мерами поддержки — они будут касаться организации бесплатного питания в детских садах и школах для детей мобилизованных граждан, платы за посещение детских садов. Помимо этого необходимо принять решение о первоочередном праве зачисления в детские сады и школы детей из таких семей не только по месту прописки, а там, где это необходимо родителям», – добавил Александр Богомаз.
Губернатор поручил органам власти организовать работу с семьями мобилизованных и не создавать препятствий для решения любых вопросов.
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