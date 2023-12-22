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Брянский губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле

2023, 22 декабря 08:00 Лента новостей
Брянский губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил ещё об одном пострадавшем при обстреле села в Погарского района.

Глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале уточнил информацию об обстреле, который произошёл накануне в Погарском районе.

«По уточнённым данным, ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей», – подчеркнул Александр Богомаз.

Оба пострадавших находятся в больнице.

Также при атаке погибли и были ранены животные сельхозпредприятия. Повреждения получил автомобиль.

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