Также при обстреле повреждения получило производственное помещение. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Мужчина ранен при обстреле брянского села Сопычи в Погарском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Железнодорожники организовали для юных смолян обзорную экскурсию на новогоднем поезде Накануне новогодних каникул железнодорожники организовали для воспитанников СОГБУ «Детского дома «Гнездышко» из Смоленска обзорную экскурсию на празднично украшенном рельсовом автобусе РА2-106. Во время поездки Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам подарки, о которых они ранее просили в письмах, адресованных главному зимнему волшебнику. Кроме того, в игровой форме детям напомнили правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре,

Время добрых дел В Смоленске стартовала благотворительная акция. На минувшей неделе в Смоленской областной Думе по сложившейся доброй традиции в преддверии новогодних и рождественских праздников открылась благотворительная выставка-­ярмарка «От сердца к сердцу». Отклик в сердцах Организатором мероприятия выступили областная Дума, Смоленская областная общественная организация детей-­инвалидов и их родителей «Дети-­Ангелы-­Смоленск», региональное отделение партии «Единая Россия», Смоленская епархия Русской православной церкви. В акции приняли участие учащиеся образовательных и социальных учреждений, воспитанники домов творчества,

Дед Мороз напомнил водителям о правилах дорожного движения на железнодорожном переезде в городе Сафоново Смоленской области В преддверии Нового года на переезде, расположенном около улицы Районная Подстанция в городе Сафоново Смоленской области, железнодорожники совместно с представителями ГИБДД провели профилактическое мероприятие. В рейде безопасности, организованном в рамках месячника «Внимание, переезд!«, который проходит на столичной магистрали с 20 ноября по 20 декабря, принял участие Дед Мороз. В ходе акции главный зимний волшебник поздравил

Более 15 км железнодорожного пути отремонтировано в Смоленской области во время ремонтно-путевой кампании В 2023 году на Московской железной дороге в Смоленской области в ходе ремонтно-путевой кампании отремонтировано около 15,3 км пути, заменено 17 стрелочных переводов. Работы выполнены на следующих наиболее протяженных участках: перегон Уваровка – Гагарин (9,9 км), на станциях Вязьма (1,6 км), Новодугинская (1 км) и на Рославльском направлении на станциях Рославль, Починок, Стодолище (общей протяженностью

Кубок за выносливость В областном центре прошёл Кубок Героя Советского Союза Григория Бояринова. В этом году масштабное мероприятие, посвящённое нашему именитому земляку, участнику Великой Отечественной войны, полковнику КГБ, разведчику Григорию Бояринову проводится уже в 14-й раз. Проверка на прочность Традиционно состязания были организованы при поддержке проекта «Единой России» «Детский спорт». К собравшимся обратился председатель Смоленской областной Думы Игорь