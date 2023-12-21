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Мужчина ранен при обстреле брянского села Сопычи

2023, 21 декабря 13:55 Лента новостей
Мужчина ранен при обстреле брянского села Сопычи
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Мужчина ранен при обстреле брянского села Сопычи в Погарском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

21 декабря село Сопычи Погарского района попало под обстрел ВСУ.  

«Ранения получил мирный житель. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – уточнил Александр Богомаз. 

Также при обстреле повреждения получило производственное помещение. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

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