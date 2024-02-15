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Брянский губернатор вручил награды воинам-интернационалистам

2024, 15 февраля 18:50 Лента новостей
Брянский губернатор вручил награды воинам-интернационалистам
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Губернатор  Брянской области вручил награды воинам-интернационалистам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

В Хрустальном зале правительства Брянской области прошло торжественное мероприятие в честь 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. На меропряитии собрались чиновники,депутаты, представители общественной организации «Инвалиды войн и военных конфликтов», ветераны, участники боевых действий. 

Поприветствовал собравшихся губернатор региона Александр Богомаз.

«В боевых действиях в Афганистане в составе советских войск  приняли участие более 620 тысяч военнослужащих из всех республик СССР, из них 3164 уроженца Брянской области. 133 наших земляка пали смертью храбрых. За этой цифрой — горе и боль, которые с годами не утихают. Низкий поклон и соболезнования всем, кто потерял на этой войне своих родных и близких — сыновей, мужей, отцов, боевых товарищей и друзей. Они с честью выполнили свой долг.  Память о них будет жить вечно…», – подчеркнул Александр Богомаз.

Губернатор вручил государственные награды воинам-интернационалистам за общественно-политическую деятельность и военно-патриотическое воспитание.

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