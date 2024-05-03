Брянский губернатор встретился с директором филиала «Россети Центр»

Брянский губернатор обсудил повышения надежности энергоснабжения с директором филиала «Россети Центр». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с директором филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» Федором Капшуковым. Они обсудили вопросы защиты оборудования, повышения надежности энергоснабжения потребителей и реализацию социально значимых проектов.

Так, «Брянскэнерго» по итогам работы в прошлом году заняла первое место среди 20 филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

«Особая благодарность энергетикам за работу в приграничье, когда после атак украинских террористов электроснабжение восстанавливается в кратчайшие сроки, за 2-3 часа, хотя в советские времена на это ушло бы не меньше месяца», – подчеркнул Александр Богомаз.

Также компания реализует проект по модернизации системы наружного освещения в Брянске. Специалисты заменили 12 661 светильников на энергоэффективные. Теперь их на улицах областного центра 90% или 21,9 тысяч.

«Дополнительно будут установлены 3400 новых светильников на 220 улицах, где их никогда не было. Эту работу планируется завершить к 17 сентября. Кроме того, будут заменены 1700 светильников на территориях городских учреждений образования — школ и детских садов», – добавил Александр Богомаз.