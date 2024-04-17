Брянский губернатор встретился с участниками фестиваля молодежи

Губернатор Брянской области встретился с участниками Всероссийского фестиваля молодежи в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всероссийский фестиваль молодежи завершился в Сочи. На нём побывали 63 участника и 23 волонтёра из Брянской области.

Накануне я Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина прошла встреча с участниками и волонтёрами Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи. С ними пообщался губернатор региона Александр Богомаз и спикер Валентин Суббот.

«На встрече с ребятами говорили еще и о том, что нет границ и преград на пути к цели, при этом не важно, где ты родился, — в столице или в глубинке. Главное — учиться, работать и прославлять страну», – подчеркнул Александр Богомаз.