Брянский губернатор встретился с замдиректора ФССП России

Они обсудили взаимодействие правительства региона и федерального ведомства, а также результаты работы брянского управления. Кроме того, речь шла об обеспечении безопасности сотрудников, служащих в приграничных районах.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с заместителем главного судебного пристава Российской Федерации Алексеем Рагозиным. Во встрече с замдиректора Федеральной службы судебных приставов также участвовал председатель облдумы Валентин Суббот.

План развития Развитие сельских территорий и достижения АПК региона стали ключевыми темами прошедшей встречи губернатора Василия Анохина с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. «Представил министру проект долгосрочного плана развития опорного пункта г. Починка в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Планируем реализовать ряд инициатив в окружном центре. Это реконструкция стадиона, строительство детсада на 150 мест,

При финансовой поддержке Промышленные предприятия помогают благоустраивать социальную инфраструктуру в регионе. При поддержке ПАО «Дорогобуж», входящего в группу компаний «Акрон», ремонтируют Центральную районную больницу в Дорогобуже. Перемены, произошедшие в учреждении, оценил губернатор Василий Анохин, который побывал в округе с рабочим визитом. «Инвестиции ПАО в капремонт и оснащение больницы составили 122 млн рублей. В лечебном учреждении открыты новые хирургическое

Малые города – большие возможности Краткие итоги Всероссийского форума в Казани. Смоленская область вошла в число победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Результаты были объявлены во время церемонии награждения на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани. Лучшие проекты представили Ельня, Дорогобуж, Рославль, Гагарин и Десногорск. «Мы уже не раз принимали участие в этом

Возвращая имена… В Смоленской области завершилась 27-я Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти. В деревне Плющево Духовщинского округа собрались около 500 поисковиков из 56 отрядов. Поисковые работы, направленные на установление имён и судеб павших героев Великой Отечественной вой­ны, длились до 23 августа. Только за первые дни учебно-­тренировочной Вахты Памяти поисковикам удалось поднять останки 13 солдат. От 14 и старше На духовщинской земле собрались как опытные поисковики, так и молодёжь –