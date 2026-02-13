В Брянской области изменится расписание поездов из-за ремонт путей

2026, 13 февраля 16:03

В Брянской области изменится расписание поездов из-за ремонт путей. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

С 15 февраля в Брянской области изменится расписание некоторых поездов. На график движения южного направления повлияет ремонт на некоторых участках Северо-Кавказской железной дороги на направлении Сохрановка — Батайск – Тимашевская.

С 15 февраля по 23 марта пассажирский поезд №301/302 Минск – Адлер будет прибывать в Брянск на 3 часа раньше — в 18:46. В обратном направлении этот поезд сделает остановку в Брянске в 8:26, то есть на 2 часа 48 минут позже.

Кроме того, из-за ремонт изменится график движения некоторых пригородных поездов на участках Брянск – Унеча и Брянск – Орел. Ознакомиться с изменениями в расписании можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на сайте перевозчика.

Фото Службы корпоративных коммуникаций МЖД.