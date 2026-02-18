Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ДТП

Пассажир погиб в ДТП на трассе в Выгоничском районе

2026, 18 февраля 14:21
Пассажир погиб в ДТП на трассе в Выгоничском районе
Пассажир погиб в ДТП на трассе в Выгоничском районе вечером во вторник. Об этом сообщили в региональной Госинспекции. 

 

Утром 17 февраля на 5-м км автомобильной дороги регионального значения «Брянск-Новозыбков-Трубчевск» в Выгоничском районе произошла авария. 27-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Volkswagen. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в «УАЗ Patriot».  

45-летний пассажир автомобиля «УАЗ» умер на месте до приезда скорой медицинской помощи. 48–летний водитель отечественного автомобиля с тяжёлыми травмами попал в больницу.  Водитель Volkswagen также пострадал.  Госпитализация ему не потребовалась. 

