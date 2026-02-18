Пассажир погиб в ДТП на трассе в Выгоничском районе

2026, 18 февраля 14:21

Пассажир погиб в ДТП на трассе в Выгоничском районе вечером во вторник. Об этом сообщили в региональной Госинспекции.

Утром 17 февраля на 5-м км автомобильной дороги регионального значения «Брянск-Новозыбков-Трубчевск» в Выгоничском районе произошла авария. 27-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Volkswagen. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в «УАЗ Patriot».

45-летний пассажир автомобиля «УАЗ» умер на месте до приезда скорой медицинской помощи. 48–летний водитель отечественного автомобиля с тяжёлыми травмами попал в больницу. Водитель Volkswagen также пострадал. Госпитализация ему не потребовалась.