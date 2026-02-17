Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
791 тонну снега вывезли из Брянска дорожники за сутки

2026, 17 февраля 09:32
791 тонну снега вывезли из Брянска дорожники за сутки. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

Всю ночь в Брянске работала снегоуборочная техника. Уборкой занимались четыре самосвала, 21 КДМ, семь погрузчиков и один трактор. За минувшие сутки специалисты вывезли из города вывезли 791 тонну снега. На проезжую часть высыпали более 566 кубометров пескосоляной смеси.

Утром во вторник к уборке приступили 17 самосвалов, 21 КДМ, 12 погрузчиков, 14 тракторов, пять грейдеров и один ротор. технике помогают 108 дворников.

