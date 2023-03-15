Брянский мальчик-герой Фёдор переехал в новый дом (ВИДЕО)

Брянский мальчик-герой Фёдор Симоненко из больницы поехал в новый дом. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
Федора Симоненко, спасшего двух девочек при нападении диверсионной группы, выписали из больницы. Встречал мальчика губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Огромная благодарность от мамы Феди, его братьев и сестер, от меня лично нашим замечательным медикам, профессионалам, высококвалифицированным специалистам, которые в кратчайшие сроки провели сложную операцию. Федор действительно «родился в рубашке», получив такое ранение, держался как настоящий боец!
Теперь всё позади, уже сегодня Федя с мамой переступят порог нового дома, где начнется новая жизнь. Самое важное для Федора сейчас — полностью восстановиться после операции, хорошо учиться и во всем помогать своим родным, ведь сейчас именно он, пока старшие братья защищают Родину, в семье главный мужчина!» – отметил глава региона.
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