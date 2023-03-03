Получивший ранение брянский мальчик спас двух школьниц

Получивший ранение при обстреле автомобиля диверсантами мальчик увел в безопасное место двух школьниц. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

«Благодаря своей воле, выдержке и благоразумию, Федору удалось защитить двух девочек во время нападения украинских диверсантов. Сегодня в районе села Любечане машину с детьми, направляющимися в школу в соседнее село, обстреляли украинские террористы. Водитель автомобиля погиб. Федор несмотря на ранение сумел вывести девочек в лес, а после добраться до знакомых», — уточнила Инна Мухина.

Глава Брянской области Александр Богомаз отметил, что представит мальчика к государственной награде. В областной больнице ребенку сделали операцию. Его жизни ничего не угрожает.