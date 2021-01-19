Брянский региональный оперштаб по коронавиурсу ответил на основные вопросы о вакцинации

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области распространил по своим каналам коммуникации памятку с ответами на самые частые вопросы о начавшейся вчера массовой вакцинации жителей Брянщины.

Записаться на прививку брянцы могут через портал «Госуслуги» или по телефону. Номера телефонов можно найти на странице оперштаба в интернете.

Привитьсся могут все желающие в возрасте от 18 лет, не имеющие противопоказаний. В приоритете группы риска: люди старще 60 лет, все, кто страдает хроническими заболеваниями, и те, кто общается с большим количеством людей в силу профессии.

К противопоказариям относятся признаки острого инфекционного заболевания, инфекционные заболевания, перенесенные в течение 14-30 дней до даты вакцинации, беременность и период грудного вскармливания, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, гиперчувствительность к компонертам вакцины.

При визите на привику надо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Последний нужен для оформления электронного сертификата.

Перед прививкой пациентов осматривает терапевт. В течение получаса после нее они остаются в поликлинике под наблюдением врача. Второй компонент вводится через 21 день без учета дня вакцинации после первого. Процедура выглядит так же, как и при вводе первого компонента.

В течение первых трех дней после вакцинации обоими компонентами нельзя мочить водой место укола, посещать сауну или баню, употреблять алкоголь, желательно избегать чрезмерных физических нагрузок.

Если место укола покраснело или там появилась отечность, надо принять антигистаминные препараты. При повышении температуры — нестероидные противовоспалительные средства.

После вакцинации врач выдает справку с отметкой о прививке, в ней же делается отметка о вводе второго компонента.

Электронный сертификат о вакцинации доступен в личном кабинете на «Госуслугах» и мобильных приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги СТОП Коронавирус».