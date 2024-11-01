Брянской спортшколе «Сталь» исполнилось 45 лет

Спортшколе олимпийского резерва «Сталь» в Брянске исполнилось 45 лет. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В 1972 году в Брянске появился заводской Дом спорта, где физкультурой занимался коллектив завода и жители Нового городка. А 1 ноября 1979 года на его базе открыли детско-юношескую спортшколу «Сталь».

За время существования школа воспитала сотни спортсменов по тяжелой атлетике, дзюдо, пулевой стрельбе, каратэ, бодибилдингу. В их числе — один Заслуженный мастер спорта СССР, семь мастеров спорта международного класса, более 140 мастеров спорта СССР и России, участница Олимпийских игр в Пекине, неоднократные победители первенств и чемпионатов Мира, Европы, России.

На сегодняшний день 13 воспитанников являются членами сборных команд России по тяжелой атлетике и дзюдо. «Сталь» входит в число лучших спортивных школ Брянской области и города.