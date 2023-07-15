«День брянского поля» проходит в регионе в 14-й раз

Более двухсот аграриев собрались на «День брянского поля» в 14-й раз. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В 14-й раз в Брянской области проходит международная выставка «День брянского поля». Достижения сельского хозяйства региона представлены в Кокино на базе Брянского аграрного университета.

«С каждым годом наша агропромышленная выставка набирает популярность: если в 2010 году было только шесть участников, то сегодня более 200 компаний готовы поделиться опытом и показать свои достижения», – подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.

На демонстрационных делянках засеяно 80 гектаров сельскохозяйственных культур. В их числе — 70 сортов картофеля.

«Брянская область выращивает 15 % картофеля, произведенного в Российской Федерации, это каждый седьмой килограмм, у нас 1-е место в стране. Зерна производим в 2,5 раза больше, чем в лучшие годы советской власти. Мы занимаем 1-е место в стране по урожайности рапса, кукурузы, 4-е место — по урожайности зерновых и зернобобовых», – заключил Александр Богомаз.