Город32

«День брянского поля» проходит в регионе в 14-й раз

2023, 15 июля 13:51 Лента новостей
«День брянского поля» проходит в регионе в 14-й раз
Источник фото

Более двухсот аграриев собрались на «День брянского поля» в 14-й раз. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

В 14-й раз в Брянской области проходит международная выставка «День брянского поля». Достижения сельского хозяйства региона представлены в Кокино на базе Брянского аграрного университета.

«С каждым годом наша агропромышленная выставка набирает популярность: если в  2010 году было только шесть участников, то сегодня  более 200 компаний  готовы поделиться опытом и показать свои достижения», – подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз. 

На демонстрационных делянках засеяно 80 гектаров сельскохозяйственных культур. В их числе — 70 сортов картофеля.

«Брянская область выращивает 15 % картофеля, произведенного в Российской Федерации, это каждый седьмой килограмм, у нас 1-е место в стране. Зерна производим в 2,5 раза больше, чем в лучшие годы советской власти. Мы занимаем 1-е место в стране по урожайности рапса, кукурузы, 4-е место — по урожайности зерновых и зернобобовых», – заключил Александр Богомаз.

Читайте также
Подросток пострадал при обстреле Белой Березки
14 июля 14:54
Подросток пострадал при обстреле Белой Березки
Брянский губернатор встретился с руководителем концерна «Белгоспищепром»
14 июля 11:28
Брянский губернатор встретился с руководителем концерна «Белгоспищепром»
Военный комиссар сменился в Брянской области
14 июля 10:21
Военный комиссар сменился в Брянской области
Подрядчик из Якутии сорвал сроки строительства школы в Брянске
14 июля 09:30
Подрядчик из Якутии сорвал сроки строительства школы в Брянске

Новости регионов

13.07.2023 15:52
Железнодорожники провели урок безопасности в детском оздоровительном лагере «Факел» в Смоленской области
Работники Московской железной дороги совместно с сотрудниками транспортной полиции и прокуратуры провели урок безопасности в детском оздоровительном лагере «Факел». Профилактическое мероприятие направлено на предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними. Для детей из старших отрядов был организован интерактивный квест «Безопасная железная дорога». Выполняя различные задания, ребята узнали о работе магистрали, железнодорожных профессиях, а самое главное — о
12.07.2023 12:11
Детский спорт, переплаты за ОДН и «земельные» вопросы
Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел прием граждан в Смоленске (Не) доступный спорт Боксерский клуб «Кожаная перчатка» был создан в конце 80-х годов прошлого века, воспитал и выпустил десятки талантливых спортсменов, мастеров спорта. – Нам есть чем гордиться. Мы воспитали много достойных ребят, которые добились не только спортивных успехов, но и связали свою жизнь
12.07.2023 12:09
Ремонт и дооснащение
Чем помогут Тёмкинскому району? На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин совершил рабочую поездку в Тёмкинский район, где встретился и пообщался с местными жителями и посетил ряд социальных объектов. На встречу с главой региона пришли более 200 человек. «Очень рад тому, что столько неравнодушных тёмкинцев нашли время, чтобы обсудить развитие района. Перечень вопросов, с которыми
12.07.2023 12:08
Поправить здоровье
В Смоленской области до конца года  откроется Центр медицинской реабилитации для участников СВО. Деньги на эти цели — 50 млн рублей — Смоленская область получит из федерального бюджета. Необходимые средства выделены благодаря поддержке правительства и лично Михаила Мишустина. Подробнее о важном проекте рассказал врио губернатора Василий Анохин. «Центр разместится на базе больницы медицинской реабилитации на
12.07.2023 12:06
Автобусное сообщение
Смоленская область продолжает обновлять общественный транспорт. В ближайшее время регион закупит новые автобусы, которые направят в том числе и в районы. Новостью со смолянами поделился врио губернатора Василий Анохин. «Наш регион получит 400 млн рублей на приобретение нового общественного транспорта. На эти деньги мы закупим 61 современный автобус. Направим автобусы в Смоленск, Ельню, Духовщину, Монастырщину,
11.07.2023 17:07
Смоленские железнодорожники напомнили будущим водителям о последствиях нарушений ПДД на переездах
Сегодня в рамках профилактической акции «Внимание, переезд!» на переезде у станции Ракитная в Смоленской области железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД и Ространснадзора провели открытый урок безопасности для курсантов местных автошкол. Будущим водителям напомнили, что при пересечении железнодорожного переезда требуется уделить повышенное внимание строгому  соблюдению правил дорожного движения. Основными причинами ДТП при пересечении путей остаются проезд

Актуальные темы

Происшествия
Главбух брянской больницы отправится в колонию за взятку
Лента новостей
На выставку «День Брянского поля» будут ходить бесплатные автобусы
Экономика
Брянский губернатор встретился с руководителем концерна «Белгоспищепром»
Общество
Поликлинику и хирургический корпус построят в Брянске до конца года
Лента новостей
В посёлке Бытошь разрушена пилорама

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Wink и more.tv представляют тизер криминальной комедии «Диагноз “Везучая”» с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро
Wink и more.tv представляют тизер криминальной комедии «Диагноз “Везучая”» с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро

Видеосервисы Wink и more.tv выпустили официальный тизер криминальной комедии «Диагноз “Везучая”» (16+) с Аглаей Тарасовой («‎Лед»‎, «‎Беспринципные»‎‎), Кириллом Кяро («‎Эпидемия»‎, «‎Пассажиры»‎) и Полиной Гухман («‎Мир! Дружба! Жвачка!»‎, «‎Инсомния»‎) в главных ролях.

Движение автомобилей через железнодорожный переезд 489 км в Суземке Брянской области будет закрыто 15 и 16 июня на время ремонта
Движение автомобилей через железнодорожный переезд 489 км в Суземке Брянской области будет закрыто 15 и 16 июня на время ремонта

15 и 16 июня в зоне переезда 489 км станции Суземка в Брянской области железнодорожники проведут ремонтные работы.

В Брянскэнерго начали работу студенческие энергетические отряды
В Брянскэнерго начали работу студенческие энергетические отряды

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» стартовал восьмой сезон студенческих энергетических отрядов.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.