День памяти и скорби отметили в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Накануне Дня памяти и скорби в Брянске около стелы «Город воинской славы» прошли традиционные мероприятия «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». В преддверии 84-й годовщины с начала Великой Отечественной войны заместитель главы городской администрации Игорь Чубчиков, руководитель Советского района Денис Семенов, глава Бежицкого района Татьяна Гращенкова, волонтёры и неравнодушные горожане зажгли свечи в память о погибших.

«22 июня — это наш скорбный день. Люди жили своей жизнью, мечтали, строили свои планы. В один миг всё разрушилось. Наш народ встал на защиту Родины. Мы — потомки тех, кто выстоял. Зажигая свечу, я вспоминаю и своих дедушек, которые прошли войну», — подчеркнул Игорь Чубчиков.

У основания Кургана Бессмертия участники мероприятия из множества зажжённых свечей выложили образ Воина-Освободителя.

Утром 22 июня на площади Партизан в областном центре прошёл памятный митинг. Руководители области и города, представители силовых структур, духовенства, юнармейцы почтили светлую память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. К Вечному огню они возложили красные гвоздики.

Великая Отечественная война продлилась 1 418 дней и ночей. Она унесла жизни почти 27 миллионов человек.