Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

День траура объявлен в Брянской области

2026, 11 марта 11:00
День траура объявлен в Брянской области
Источник фото

День траура объявлен в Брянской области. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале губернатор региона Александр Богомаз. 

 

На оперативном штабе губернатор Александр Богомаз объявил 11 марта 2026 года днём траура в Брянской области. В регионе приспущены флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании региона отменят развлекательные мероприятия и трансляции развлекательных передач.

«Правительство Брянской области совместно с органами исполнительной власти Брянской области окажет всю необходимую  помощь семьям погибших и пострадавшим. Выражаю еще раз самые искренние соболезнования семьям погибших, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», – подчеркнул Александр Богомаз.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Шесть человек погибли при ракетном ударе по Брянску
11 марта 08:56
Шесть человек погибли при ракетном ударе по Брянску
Губернатор сообщил о погибших и раненых при ракетном ударе по Брянску
10 марта 20:33
Губернатор сообщил о погибших и раненых при ракетном ударе по Брянску
Брянские волейболистки стали бронзовыми призёрами чемпионата России
10 марта 18:29
Брянские волейболистки стали бронзовыми призёрами чемпионата России

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14438) брянск (6840) ДТП (2695) ГИБДД (2229) прокуратура (2044) уголовное дело (2009) Александр Богомаз (1887) суд (1786) авария (1645) мчс (1504) коронавирус (1272) умвд (1041)