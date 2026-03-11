День траура объявлен в Брянской области

2026, 11 марта 11:00

День траура объявлен в Брянской области. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

На оперативном штабе губернатор Александр Богомаз объявил 11 марта 2026 года днём траура в Брянской области. В регионе приспущены флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании региона отменят развлекательные мероприятия и трансляции развлекательных передач.

«Правительство Брянской области совместно с органами исполнительной власти Брянской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Выражаю еще раз самые искренние соболезнования семьям погибших, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», – подчеркнул Александр Богомаз.