Брянские волейболистки стали бронзовыми призёрами чемпионата России

2026, 10 марта 18:29

Брянские волейболистки стали бронзовыми призёрами чемпионата России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Череповце прошёл финал Чемпионата России по волейболу. Участие в нём приняли команды из Боброва, Тамбова, Москвы, Одинцово, Череповца и «Спартак» города Брянска.

В матче за третье место «Спартак» сыграл с МВА из Москвы. Встреча закончилась со счётом 3:0. Брянские волейболистки оказались сильнее и стали бронзовыми призёрами чемпионата страны.

Этот результат стал лучшим в истории выступления команд региона в Первой лиге.