Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянские волейболистки стали бронзовыми призёрами чемпионата России

2026, 10 марта 18:29
Брянские волейболистки стали бронзовыми призёрами чемпионата России
Источник фото

Брянские волейболистки стали бронзовыми призёрами чемпионата России. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В городе Череповце прошёл финал Чемпионата России по волейболу.  Участие в нём приняли команды из Боброва, Тамбова, Москвы, Одинцово, Череповца и «Спартак» города Брянска. 

В матче за третье место «Спартак»  сыграл с  МВА из Москвы. Встреча закончилась со счётом 3:0. Брянские волейболистки оказались сильнее и стали бронзовыми призёрами чемпионата страны.  

Этот результат стал лучшим в истории выступления команд региона в Первой лиге.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянский полицейский награжден медалью МЧС России за спасение женщины
10 марта 17:41
Брянский полицейский награжден медалью МЧС России за спасение женщины
Лжебанкиры обманули четверых брянцев за неделю
10 марта 16:32
Лжебанкиры обманули четверых брянцев за неделю
Брянские танцоры стали призёрами турнира «Большой приз «Динамо»
10 марта 15:33
Брянские танцоры стали призёрами турнира «Большой приз «Динамо»

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14435) брянск (6840) ДТП (2695) ГИБДД (2229) прокуратура (2044) уголовное дело (2009) Александр Богомаз (1884) суд (1786) авария (1645) мчс (1504) коронавирус (1272) умвд (1041)