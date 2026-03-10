Брянские волейболистки стали бронзовыми призёрами чемпионата России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В городе Череповце прошёл финал Чемпионата России по волейболу. Участие в нём приняли команды из Боброва, Тамбова, Москвы, Одинцово, Череповца и «Спартак» города Брянска.
В матче за третье место «Спартак» сыграл с МВА из Москвы. Встреча закончилась со счётом 3:0. Брянские волейболистки оказались сильнее и стали бронзовыми призёрами чемпионата страны.
Этот результат стал лучшим в истории выступления команд региона в Первой лиге.