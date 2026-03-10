Брянский полицейский награжден медалью МЧС России за спасение женщины

2026, 10 марта 17:41

Брянский полицейский награжден медалью МЧС России за спасение женщины. Об этом рассказали в региональном МЧС.

В ночь на 4 июня прошлого года в селе Баклань Почепского района произошёл пожар. На место происшествия прибыли спасатели и следственно-оперативная группа полиции.

Соседи рассказали, что в горящем доме находится 84-летняя хозяйка. На стук в дверь и окно она не отреагировала.

Участковый уполномоченный лейтенант полиции Егор Лобанов, разбив окно, забрался в горящее здание. Он разбудил пожилую женщину, помог ей быстро собрать документы и покинуть помещение. Благодаря стражу порядка пенсионерка не пострадала.

В Хрустальном зале правительства Брянской области прошла церемония награждения. Егору Лобанову вручили медаль МЧС России «За спасение на пожаре».