Детские технопарки откроют в трёх брянских школах

Детские технопарки «Кванториум» откроют в трёх брянских школах. Об этом сообщили в городской администрации.

Детские технопарки «Кванториум» появятся в новом учебном году сразу в трёх школах Брянска: №11, 60 и гимназии №1. Школьники будут в них дополнительно изучать биологию, химию, физику и робототехнику. На технопарки выделено более 60 млн рублей.

В школе №60 в прошлом году завершился капитальный ремонт. Там для «Кванториума» предусмотрели сразу четыре кабинета.

«Для них приобретается не только современное оборудование, но и новая мебель: стулья, парты, шкафы. Ноутбуки, микроскопы, реагенты, 3D-принтеры, смарт-доски и многое другое — всем этим дети будут пользоваться в новом учебном году», — уточнила директор Наталья Михайловна.