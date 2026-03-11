Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Девять пострадавших в тяжёлом состоянии отправили из Брянска в клиники Москвы

2026, 11 марта 10:30
Девять пострадавших в тяжёлом состоянии отправили из Брянска в клиники Москвы
Девять пострадавших в тяжёлом состоянии отправили из Брянска в клиники Москвы. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

10 марта ВСУ ударили по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow. Шесть человек погибли и 42 – пострадали. 29 человек, в том числе одного ребёнка, госпитализировали. 20 человек находятся в клиниках Брянска. 13 пострадавшим назначено амбулаторное лечение. 

Из Москвы в Брянск прибыли восемь реанимационных бригад. Девять пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии доставят в специализированные федеральные медицинские центры.

Около полуночи пожарные расчеты ликвидировали возгорание. Движение пассажирского и личного транспорта восстановлено. 

«В настоящее время на месте трагических событий проводится осмотр следователями следственного управления СК РФ. Ведется комиссионная работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий, получивших повреждения», – уточнил Александр Богомаз.

