Расписание брянских электричек изменится в праздничные дни

2026, 05 марта 13:45
Расписание электричек изменится в праздничные дни в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.  

 

В праздничные выходные дни в Брянской области изменится расписание пригородных поездов. 

Электрички №6601/6602 сообщением Сещинская – Жуковка – Сещинская будут курсировать 7 марта. 8 и 9 марта они отменены. Электрички №6323/6324 от Дятьково до Фаянсовой и обратно выйдут в рейс 8 и 9 марта. 10 марта рейсов не предусмотрено. 

Кроме того, поезд №6904 Брянск – Рославль отменён на 10 марта. А обратный поезд №6903 отправится 8 марта, а 9 и 10 марта состав выведен из расписания.

 

Фото: Московская железная дорога

