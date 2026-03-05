Расписание брянских электричек изменится в праздничные дни

2026, 05 марта 13:45

Расписание электричек изменится в праздничные дни в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В праздничные выходные дни в Брянской области изменится расписание пригородных поездов.

Электрички №6601/6602 сообщением Сещинская – Жуковка – Сещинская будут курсировать 7 марта. 8 и 9 марта они отменены. Электрички №6323/6324 от Дятьково до Фаянсовой и обратно выйдут в рейс 8 и 9 марта. 10 марта рейсов не предусмотрено.

Кроме того, поезд №6904 Брянск – Рославль отменён на 10 марта. А обратный поезд №6903 отправится 8 марта, а 9 и 10 марта состав выведен из расписания.

Фото: Московская железная дорога