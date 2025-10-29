Девять жилых домов повреждены при атаке беспилотников в Брянской области минувшей ночью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки Брянской области. Военные Минобороны РФ обнаружили над регионом 46 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели сбила система противовоздушной обороны.

При атаке повреждения получили девять жилых домов и производственное помещение АПХ «Мираторг».

«Оперативные и экстренные службы работают на местах», — уточнил губернатор Александр Богомаз.