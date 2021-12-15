Доставку 224 телефонов пресекли в тюрьмах Брянской области

В этом году сотрудниками колоний задержаны 42 человека при попытке доставки запрещённых предметов на территорию.Из них 38 граждан уже привлечены к административной ответственности. Также сотрудники колоний пресекли доставку 224 телефона.

Фронтовая закалка против COVID Пандемия коронавируса продолжает формировать новостную повестку дня. К сожалению, COVID-19 не щадит никого: ни старых, ни малых. Специалисты подчёркивают: в группе риска — пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями и невакцинированные. Впрочем, есть немало историй болезни и со счастливым концом. 98-летняя смоленская пенсионерка Мария Трофимовна смогла побороть опасный вирус и вернуться домой после лечения в

Нелёгкая доля Как в регионе решают проблему обманутых дольщиков. Квартирный вопрос был и остаётся приоритетным для многих смолян. К сожалению, некоторые из них в попытках найти его решение столкнулись с недобросовестными застройщиками. И, отдав компаниям накопленные сбережения или заёмные средства, так и не смогли въехать в своё оплаченное жилье. Сегодня в регионе работают 27 организаций-застройщиков, которые ведут

На лоне природы Вопрос, где пройти реабилитацию после перенесённой новой коронавирусной инфекции, волнует многих. Ведь, несмотря на снижение суточного прироста заболеваемости COVID-19, статистика ежедневно пополняется данными о новых случаях. А люди, переболев коронавирусом, вынуждены бороться уже с последствиями опасной инфекции. Восстановить своё здоровье и силы после болезни, в том числе и за счёт государственного финансирования, теперь можно и

Для здоровья сердца Тема состояния учреждений здравоохранения, обеспечения кадрами и оборудованием остаётся в зоне повышенного внимания властей всех уровней. Особенно сегодня, в условиях непростой эпидобстановки. Отрадно, что в регион продолжает поступать современное высокотехнологичное медицинское оборудование, которое способно помочь людям с различными заболеваниями. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» Смоленская областная клиническая больница на днях получила теперь уже второй новый ангиографический

Умники и умницы В регионе расширяют сеть детских технопарков. Сегодня словом «Кванториум» уже мало кого удивишь. Что скрывается за этими буквами, знают многие взрослые и дети. Первый школьный технопарк открылся в Смоленске 1 сентября этого года на базе школы №40. Он был создан в рамках реализации регпроекта «Современная школа» национального проекта «Образование». И в ближайшее время число таких