Дроны атаковали пассажирский автобус в Стародубском округе

2026, 24 марта 08:55

Дроны атаковали пассажирский автобус в Стародубском округе вечером в понедельник. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Вечером в понедельник, 23 марта, ВСУ атаковали Стародубский муниципальный округ.

Дроны-камикадзе атаковали пассажирский автобус в селе Демьянки. При взрыве ранения получил водитель и два пассажира.

«Во избежание повторной атаки водитель муниципального автотранспортного предприятия, несмотря на ранение, вывез автобус в безопасную зону» , – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Пострадавших доставили в больницу. На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.