Дроны атаковали пассажирский автобус в Стародубском округе

2026, 24 марта 08:55
Дроны атаковали пассажирский автобус в Стародубском округе вечером в понедельник. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.   

 

Вечером в понедельник, 23 марта, ВСУ атаковали Стародубский муниципальный округ.  

Дроны-камикадзе атаковали пассажирский автобус в селе Демьянки. При взрыве ранения получил водитель и два пассажира. 

«Во избежание повторной атаки водитель муниципального автотранспортного предприятия, несмотря на ранение, вывез автобус в безопасную зону» , – уточнил губернатор Александр Богомаз. 

Пострадавших доставили в больницу. На месте ЧП работают оперативные и  экстренные службы.

Читайте также

«Белая чума» не в учебниках, а за окном: Брянск напомнил о туберкулёзе
24 марта 14:47
«Белая чума» не в учебниках, а за окном: Брянск напомнил о туберкулёзе
Брянский суд отправил курьера телефонных мошенников в колонию
24 марта 12:32
Брянский суд отправил курьера телефонных мошенников в колонию
Брянские спортсменки завоевали две медали на первенстве России по боксу
24 марта 11:41
Брянские спортсменки завоевали две медали на первенстве России по боксу

