2026, 17 мая 10:41
201 беспилотник сбили военные ночью на Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

 

 

В ночь с 16 на 17 мая Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 201 вражеский беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневые группы бригады «БАРС – Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — уточнил врио губернатора Егор Ковальчук.

