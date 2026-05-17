201 беспилотник сбили военные ночью на Брянской областью

2026, 17 мая 10:41

В ночь с 16 на 17 мая Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 201 вражеский беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневые группы бригады «БАРС – Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — уточнил врио губернатора Егор Ковальчук.