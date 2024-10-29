Два тренера из Брянска получат квартиры по госпрограмме

Четыре года в Брянске действует государственная программа по обеспечению жильем спортивных тренеров и преподавателей. В пресс-службе городской администрации уточнили, что с 2021 года квартиры получили четыре тренера. Так, в прошлом году жильём обзавелись Ирина Сидоренко и Андрей Вахрушев из Брянского городского спортивного комбината «Спартак», а также Евгения Шаныкина из спортшколы по спортивной гимнастике.

В будущем году за успехи в работе со спортсменами ключи от квартир планируют вручить двум тренерам СШОР по спортивной гимнастике и спорткомбината «Спартак». Заявку уже направили в региональный департамент физической культуры и спорта.

В пресс-службе мэрии напомнили, что за последние девять лет в регионе возвели 175 новых спортобъектов. А в будущем году в Фокинском районе областного центра откроют Дворец зимних видов спорта.