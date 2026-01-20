Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Два жилых дома и четыре машины в Брянске повреждены при атаке ВСУ

2026, 20 января 09:03
Два жилых дома и четыре машины в Брянске повреждены при атаке ВСУ
Два жилых дома и четыре машины в Брянске повреждены при атаке ВСУ ночью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

 

Минувшей ночью Брянская область вновь подверглась атаке ВСУ. Подразделения противовоздушной обороны и спецподразделения Росгвардии сбили девять

вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

При отражении атаки в Фокинском районе Брянска в двух жилых домах повреждены фасады и окна. Люди не пострадали. Также повреждения получили три грузовых и один легковой автомобиль.

«После работы оперативных служб, комиссии по оценке ущерба проведут обследование поврежденного имущества», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

