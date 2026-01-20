Два жилых дома и четыре машины в Брянске повреждены при атаке ВСУ ночью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Минувшей ночью Брянская область вновь подверглась атаке ВСУ. Подразделения противовоздушной обороны и спецподразделения Росгвардии сбили девять
вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
При отражении атаки в Фокинском районе Брянска в двух жилых домах повреждены фасады и окна. Люди не пострадали. Также повреждения получили три грузовых и один легковой автомобиль.
«После работы оперативных служб, комиссии по оценке ущерба проведут обследование поврежденного имущества», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.