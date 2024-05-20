Две брянские семьи вышли в финал всероссийского конкурса

Две семьи из Брянской области победили в полуфинале конкурса «Это у нас семейное». Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В Москве прошёл окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В нём участвовали 417 команд из Центрального федерального округа. В финал вышли 74 семьи, в том числе и две из Брянской области.

Так, победу одержали Бураковы, Горликовы, Ермаковы, Ручкины – музыкальная семья из Брянска. Также финалистами стала Мазановы из областного центра.

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет в начале июля. Победителей объявят в День семьи, любви и верности.

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