Движение автомобилей на двух переездах в Брянске будет ограничено 2 июня в связи с ремонтными работами

Движение автомобилей на двух переездах в Брянске, расположенных на ул. Тухачевского и Уральской в Фокинском районе, будет ограничено 2 июня в связи с ремонтными работами. Так, с 10:00 до 16:30 проезд будет организован по одной полосе в реверсивном режиме.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на повышение безопасности движения.

Фотоматериалы служба корпоративных коммуникаций МЖД.