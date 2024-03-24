Энергоснабжение нарушено в брянском посёлке после обстрела
Энергоснабжение нарушено в брянском посёлке Красный бор после обстрела. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Накануне под обстрел ВСУ попал посёлок Красный бор Климовского района. Повреждения получили несколько неисправных автомобилей. Также в населённом пункте пропало электричество. Люди на происшествии не пострадали.
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