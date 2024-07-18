Девочка-подросток пострадала при обстреле брянского села

Девочка-подросток получила ранения при обстреле брянского села Зерново. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне под обстрел ВСУ попало село Зерново Суземского района. При атаке лёгкие ранения получила девочка 2010 года рождения. Её доставили в больницу и оказали помощь.

Кроме того, в селе повреждены четыре дома.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.