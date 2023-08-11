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ФОК в посёлке Выгоничи открыли брянский губернатор и замминистра спорта России

2023, 11 августа 13:27 Лента новостей
ФОК в посёлке Выгоничи открыли брянский губернатор и замминистра спорта России
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Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Выгоничи в преддверии Дня физкультурника открыли губернатор Брянской области Александр Богомаз и замминистр спорта России Азат Кадыров.

В поселке Выгоничи завершили строительство физкультурно-оздоровительный комплекса.  В рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография»на работы потратили более 137 млн рублей. Из них 123 млн рублей выделили из федерального бюджета. 

В преддверии Дня физкультурника ФОК торжественно открыл губернатор региона Александр Богомаз и первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров.

«В Выгоничском ФОКе уже открыта спортивная школа. Хочу пожелать всем жителям района  заниматься физкультурой и спортом, но самое главное — приводить сюда своих детей. Здоровый образ жизни надо формировать с детства, когда можно увлечь ребенка спортом, «зажечь» его в стремлении быть лучшим, первым, побеждать!»  – подчеркнул губернатор Александр Богомаз. 

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