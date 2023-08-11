ФОК в посёлке Выгоничи открыли брянский губернатор и замминистра спорта России

Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Выгоничи в преддверии Дня физкультурника открыли губернатор Брянской области Александр Богомаз и замминистр спорта России Азат Кадыров.

В поселке Выгоничи завершили строительство физкультурно-оздоровительный комплекса. В рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография»на работы потратили более 137 млн рублей. Из них 123 млн рублей выделили из федерального бюджета.

В преддверии Дня физкультурника ФОК торжественно открыл губернатор региона Александр Богомаз и первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров.

«В Выгоничском ФОКе уже открыта спортивная школа. Хочу пожелать всем жителям района заниматься физкультурой и спортом, но самое главное — приводить сюда своих детей. Здоровый образ жизни надо формировать с детства, когда можно увлечь ребенка спортом, «зажечь» его в стремлении быть лучшим, первым, побеждать!» – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.