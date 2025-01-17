Грузовик и легковушка столкнулись на трассе в Навлинском районе

Люди пострадали при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Навлинском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС,

Накануне в спасательном ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии. В Навлинском районе на федеральной трассе М-3 на повороте к посёлку Коммуны столкнулись грузовой и легковой автомобили.

В ликвидации аварии участвовали спасатели. Они деблокировали пострадавших людей из повреждённых машин.