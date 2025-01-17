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Грузовик и легковушка столкнулись на трассе в Навлинском районе

2025, 17 января 09:10 Лента новостей
Грузовик и легковушка столкнулись на трассе в Навлинском районе
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Люди пострадали при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Навлинском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС, 

 

Накануне в спасательном ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии. В Навлинском районе на федеральной трассе М-3 на повороте к посёлку Коммуны столкнулись  грузовой и легковой автомобили. 

В ликвидации аварии участвовали спасатели. Они деблокировали пострадавших людей из повреждённых машин.

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