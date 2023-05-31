Губернатор проверил стройки в Брянске

Губернатор Брянской области проинспектировал стройки в областном центре. Об этом глава региона рассказал в своём телеграм-канале.
В Брянске активно развивается район старого аэропорта. Там строится четырёхполосная дорога на улице Ильи Иванова с разворотным кольцом вблизи Объездной.
«Микрорайон развивается, строится новое жилье, а со стороны Правительства региона делается все, чтобы обеспечить жителей социальной инфраструктурой: работает центр образования «Перспектива», три детских сада. Начато строительство школы на 1225 мест, в июне определится подрядчик еще на одну школу на 1225 мест. Закупается оборудование для новой поликлиники, к сентябрю строители закончат с инженерными коммуникациями, чтобы дать на объекте тепло и заниматься внутренней отделкой. Между школой и поликлиникой построим еще одну новую дорогу с парковкой со стороны школы», – отметил Александр Богомаз.
Также активное строительство идёт на улице Флотской. В новой школе уже начинают работать каменщики. Они начнут делать цокольный этаж с укрытием.
«Подрядчик, который строит детский сад, приступил к кровле, обещает, что будет готова к 15 июля. Параллельно уже ведутся отделочные работы. Что касается улично-дорожной сети в микрорайоне, здесь тоже все по плану: ведется работа по устройству песчано-подстилающего слоя по улице братьев Ткачевых, накопительного резервуара и ливневой канализации по улице им. Т. Николаевой, здесь уже смонтировано освещение», – уточнил брянский губернатор.
В хирургическом корпусе детской областной больнице строители делают фасад и кровлю, а также занимаются, внутренней отделкой помещений. Для медучреждения сейчас закупают оборудование.
«На Славянском мосту подрядчику предстоит еще закрыть три пролета. Обещает сегодня к вечеру уложить первую балку на пролете, который образует седьмая опора», – заключил губернатор.
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