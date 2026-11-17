Брянская дзюдоистка выиграла международный турнир

2026, 17 ноября 14:30

Брянская дзюдоистка выиграла международный турнир. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

15 ноября в тренировочном центре сборных команд России «Озеро Круглое» в Московской области прошёл турнир по дзюдо в рамках Открытого Кубка ШОС.

14 комплектов наград разыграли 41 спортсмен из России, Афганистана, Беларуси, Ирана, Камбоджи, Таджикистана и Узбекистана.

В составе сборной страны выступила воспитанница брянской спортшколы «Русь Дарья Захарова . В весовой категории до 52 кг она провела три победные схватки. Спортсменка завоевала золотую медаль.