Лжебанкиры похитили свыше 17 млн рублей у брянцев за неделю

2026, 17 ноября 17:29

Лжебанкиры похитили свыше 17 млн рублей у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратились 18 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и сетевых мошенников. Потерпевшие лишились 22 721 000 рублей.

Большей частью суммы завладели злоумышленники, которые представлялись сотрудниками банков. Они информировали жертв о подозрительных действиях со счетами и картами. Во время беседы мошенники выясняли конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операции. Некоторые заявители сами переводили свои сбережения с «уязвимого» на якобы безопасный счет. Всего лжебанкиры похитили со счетов пяти брянцев 17 340 000 рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела.