Иностранец пытался подкупить брянского таможенника

За 28 тысяч он хотел провести через границу семь человек.

Региональный следком расследовал дело о даче взятке сотруднику погрануправления ФСБ.

Следователи выяснили, что 7 декабря прошлого года 48-летний иностранец на таможенном посту «Троебортное» в Севском районе передал сотруднику пограничного контроля взятку в сумме 28 тысяч рублей. За эти деньги он просил пропустить в Россию семь иностранцев.

Преступление выявили сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Брянской области. Материалы уголовного дела переданы прокурору.