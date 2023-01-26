Команда брянского правительства сыграла со студентами в хоккей

В Брянске провели матч между командами регионального правительства и молодёжи.

25 января в Брянской области отметили День российского студенчества. В честь праздника в спортивном клубе «Брянск» прошёл хоккейный товарищеский матч между командой Правительства Брянской области и молодежью региона. Капитаном и нападающим был губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Мы все когда-то были молодыми, были студентами, и это самое лучшее в жизни каждого человека время. Время надежд, время ожиданий, время, когда мы учимся, занимаемся спортом и с перспективой и надеждой смотрим в будущее. У нас стало хорошей доброй традицией в праздник студентов проводить товарищеские матчи между командой Правительства Брянской области и нашей молодежью, когда настоящее встречается с будущим», – сказал глава региона.

Перед началом встречи для хоккеистов и зрителей выступили фигуристы спортивной школы «Брянск», вокальный ансамбль Брянского государственного университета им академика И. Г. Петровского «Яркая музыка» и ансамбль народной музыки «Ватага». Вбрасывание шайбы произвели студенты колледжа олимпийского резерва Надежда Степина и Арсений Блохин.

Победу одержала дружба. Матч завершился со счетом 9:9.