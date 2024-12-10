Лидер брянского отделения «Новые люди» рассказал о встрече с руководителем фракции

Лидер брянского отделения «Новые люди» Сергей Горелов рассказал об итогах встречи с руководителем фракции в Госдуме и о проекте «Я в деле».

В конце ноября лидер брянского отделения партии «Новые люди» Сергей Горелов встретился с руководителем фракции партии в Государственной Думе Алексеем Нечаевым. Они обсудили политическую обстановку и определили задачи на будущее.

Сергей Горелов рассказал о встрече с депутатом Москве. Лидер «Новых людей» подчеркнул, что партия ведёт активную работу на благо города. В частности, они реализуют проект «Я в деле», который открывает широкие возможности для молодёжи.

Также Сергей Горелов поблагодарил брянских избирателей, которые проголосовали за «Новых людей».

Фото: кадр из видео «Деснянская волна»