Город32

Лидер брянского отделения партии «Новые люди» встретился руководителем фракции в Госдуме

2024, 29 ноября 09:42 Политика
Лидер брянского отделения партии «Новые люди» встретился руководителем фракции в Госдуме
Источник фото

Лидер брянского отделения партии «Новые люди» Сергей Горелов обсудил планы на будущее с руководителем фракции в Госдуме Алексеем Нечаевым.

 

Лидер брянского отделения партии «Новые люди» Сергей Горелов побывал в  Государственной Думе. Там он встретился с руководителем фракции «Новые люди», депутатом Алексеем Нечаевым. 

Сергей Горелов рассказал партийному лидеру о важных мероприятиях в интересах жителей в брянском отделении. Они подвели итоги завершившихся проектов, обсудили политическую обстановку и определили задачи на будущее.   

Предыдущая избирательная кампания показала, что партии «Новые люди» в Брянской области доверяют избиратели. Жители видят реальную работу. В следующем году в Брянской области вновь пройдут выборы. И у партии есть все шансы ярко заявиться на политической арене. 

Алексей Нечаев пожелал жителям Брянщины успехов и пообещал поддержку региональному отделению.

 

Фото пресс-служба партии Новые люди

Читайте также
В Брянске запускают «Бумажную лайку»: как старые тетради спасают животных
14 ноября 12:22
В Брянске запускают «Бумажную лайку»: как старые тетради спасают животных
«Новые люди» на Брянщине: амбиции, поддержка и планы на будущее
27 сентября 09:40
«Новые люди» на Брянщине: амбиции, поддержка и планы на будущее
Партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» поблагодарила избирателей
11 сентября 12:16
Партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» поблагодарила избирателей
Новая политическая сила на горизонте: «Новые люди» готовы изменить расклад в Брянской областной думе
30 августа 10:00
Новая политическая сила на горизонте: «Новые люди» готовы изменить расклад в Брянской областной думе

Новости регионов

Актуальные темы

Лента новостей
Брянский каратист завоевал «золото» первенства мира
Происшествия
«КамАЗ» врезался в две легковушки на брянской трассе
Происшествия
Три машины столкнулись на трассе в Выгоничском районе
Происшествия
Восемь человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Брянске
Лента новостей
Очередной беспилотник сбила система ПВО над Брянщиной

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» обеспечил связью прямую линию губернатора Брянской области
«Ростелеком» обеспечил связью прямую линию губернатора Брянской области

Специалисты «Ростелекома» организовали каналы связи для трансляции прямой линии с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Открытый диалог главы региона с жителями состоялся 25 ноября. Вещание велось из ситуационного центра, подключенного к цифровой инфраструктуре провайдера, сразу на нескольких ресурсах: в прямом эфире телеканалов «Брянская губерния», «Брянск24», «ОТР» и радиостанции «32РАДИО», а также на официальном телеграм-канале правительства и его странице «ВКонтакте». Помимо доступа в Сеть, связисты предоставили SIM-карту и городской телефонный номер колл-центру, принимавшему обращения брянцев.

Пять остановочных пунктов переименовали в Брянской области
Пять остановочных пунктов переименовали в Брянской области

В Брянской области переименовали 5 остановочных пунктов МЖД, в названии которых ранее присутствовали числовые обозначения километров. Переименование проведено с учётом географических топонимов или других объектов, которые находятся рядом.

Сергей Цивилев: «Россети» в курском приграничье проделали огромную работу, достойную самых высоких оценок
Сергей Цивилев: «Россети» в курском приграничье проделали огромную работу, достойную самых высоких оценок

Как сообщает телеграм канал «ИнформБюро», министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел встречу с коллективом филиала «Россети Центр» – «Курскэнерго», группировкой быстрого развертывания и бойцами «Барс-ТЭК».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.