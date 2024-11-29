Лидер брянского отделения партии «Новые люди» встретился руководителем фракции в Госдуме

Лидер брянского отделения партии «Новые люди» Сергей Горелов обсудил планы на будущее с руководителем фракции в Госдуме Алексеем Нечаевым.

Лидер брянского отделения партии «Новые люди» Сергей Горелов побывал в Государственной Думе. Там он встретился с руководителем фракции «Новые люди», депутатом Алексеем Нечаевым.

Сергей Горелов рассказал партийному лидеру о важных мероприятиях в интересах жителей в брянском отделении. Они подвели итоги завершившихся проектов, обсудили политическую обстановку и определили задачи на будущее.

Предыдущая избирательная кампания показала, что партии «Новые люди» в Брянской области доверяют избиратели. Жители видят реальную работу. В следующем году в Брянской области вновь пройдут выборы. И у партии есть все шансы ярко заявиться на политической арене.

Алексей Нечаев пожелал жителям Брянщины успехов и пообещал поддержку региональному отделению.

Фото пресс-служба партии Новые люди