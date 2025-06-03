Милосердие в эпоху технологий: Красный Крест обсудил инновационные подходы к благотворительности

Трехдневный национальный форум Российского Красного Креста в Москве стал площадкой для обсуждения современных подходов к благотворительности. Более 250 представителей организации, включая брянскую делегацию, исследовали, как современные россияне воспринимают благотворительность и сам Красный Крест.

«Очень рад, что являюсь частью такой большой семьи, которая называется Красный Крест. Не меньше рад тому, что имею возможность оказывать помощь пострадавшим людям», — отметил член брянской делегации, предприниматель и общественный деятель, член регионального президиума РКК Дмитрий Корнилов, который в прошлом был депутатом городского совета от партии «Гражданская платформа».

Участники форума обсудили расширение психологической помощи — направления, которое становится всё более востребованным. По данным РКК, в 2024 году число запросов на психологическую поддержку через горячую линию организации выросло на треть, особенно после трагических событий.

Особое внимание было уделено и другим актуальным направлениям работы: поддержке людей, перенесших инсульт, обучению родственному уходу, помощи в чрезвычайных ситуациях. Неизменный девиз Красного Креста «предотвращать и облегчать страдания людей» сохраняется уже 158 лет, но в современных условиях наполняется новым технологическим содержанием.