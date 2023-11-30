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Министр спорта России вручил медаль директору брянского училища

2023, 30 ноября 13:20 Лента новостей
Министр спорта России вручил медаль директору брянского училища
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Министр спорта России вручил медаль директоры Брянского училища олимпийского резерва. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В Москве проходит Всероссийский съезд «Роль тренера в жизни спортсмена». В нём участвует делегация из четырёх представителей Брянского государственного училища олимпийского резерва. 

На мероприятии министр спорта России Олег Матыцин  отметил вклад в развитие отрасли директора образовательного учреждения Алексея Солонкина. Министр вручил ему медаль. Награда приурочена к 100-летию образования госоргана управления в сфере физической культуры и спорта.

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