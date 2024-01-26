Брянский губернатор пообщался со студентами училища олимпийского резерва

Брянский губернатор пообщался с ребятами из училища олимпийского резерва в День российского студенчества. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В День российского студенчества «Диалог на равных» прошли в Брянском государственном училище олимпийского резерва. С учащимися встретился губернатор региона Александр Богомаз.

«Конечно, сегодня со студентами много говорили о спорте. Рассказал о своей мечте, которая постепенно становится реальностью: чтобы в каждом районе Брянской области был современный стадион, ФОК, бассейн и ледовый дворец», — отметил губернатор.

Глава региона добавил, что в этом году три ледовых дворца построят в Брянске и в Глинищево. Также появятся семь ФОКов: в Новозыбкове, Стародубе, Почепе, Карачеве, Унече, Брасово и Злынке.