2026, 03 апреля 14:35
Министр строительства и ЖКХ РФ посетил стройку новой дороги в Брянске. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.  

 

В Брянскую область приехал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Он посетил стройку дороги-дублера улицы Карачижской в областном центре. 3,2 километра магистрали разгрузит центр города и позволит напрямую попасть из Телецентра в Фокинский район. Проект стартовал в прошлом году и рассчитан на четыре года. На его реализацию будет направлено 2,9 млрд рублей, в том числе 2,8 млрд — из федерального бюджета.

«Признателен вице-премьеру Правительства РФ Марату Шакирзяновичу Хуснуллину, Министру строительства и ЖКХ Иреку Энваровичу Файзуллину за помощь и поддержку в реализации таких важных для наших жителей проектов!» – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

