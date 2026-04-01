Один человек погиб и шесть пострадали при ракетном ударе по Суземке

2026, 01 апреля 09:04

Один человек погиб и шесть пострадали при ракетном ударе по Суземке накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне ВСУ ударили реактивными снарядами «Вампир» чешского производства по районному центру Суземка. Один человек погиб, ещё шесть жителей ранены. Пострадавших госпитализировали.

Губернатор Александр Богомаз выразил соболезнования семье погибшей.

«В настоящее время специальными службами и правоохранительными органами ведутся работы по ликвидации последствий удара и фиксации доказательств преступления киевского режима», – уточнил глава региона.