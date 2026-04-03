Замгубернатора Брянской области поучаствовал в праздничных мероприятиях в Гомеле

2026, 03 апреля 13:34

Замгубернатора Брянской области поучаствовал в праздничных мероприятиях в Гомеле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Накануне в городе Гомель прошли торжественные мероприятия в честь Дня единения народов России и Беларуси. В них принял участие заместитель губернатора Брянской области Виталий Свинцов.

Замгубернатора встретился с председателем облисполкома Иваном Крупко. Они обсудили предстоящие встречи делегаций двух областей. В этом году пройдут бизнес-форум «Гомель-Брянск», Гомельский экономический форум и фестиваль «Славянское единство».

От имени губернатора Брянской области Александра Богомаза Виталий Свинцов передал Председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко памятный адрес. Иван Крупко в свою очередь поздравил жителей Брянщины.

После встречи прошла памятная акция на площади Труда в Гомеле. Русская и белорусская делегации возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания погибших в годы Великой Отечественной войны советских воинов.

Кроме того, гости побывали на выставке, посвященной Дню единения народов Беларуси и России, торжественном собрании и праздничном концерте.