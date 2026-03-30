Происшествия

Брянский суд признал недействительным факт установления отцовства мигрантом

2026, 30 марта 16:35
Брянский суд признал недействительным факт установления отцовства мигрантом
Брянский суд признал недействительным факт установления отцовства мигрантом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Сотрудники надзорного ведомства Володарского района Брянска выявила факт фиктивного установления отцовства иностранцем. За деньги жительница областного центра вписала в свидетельство о рождении своего сына гражданина Таджикистана. При этом отцом он не являлся и родительские обязанности исполнять не собирался.  Документ ему нужен был для получения гражданства России.

Прокурор обратился с иском в суд. Высшая инстанция признала недействительным факт установления отцовства и потребовала аннулировать актовую запись органа ЗАГС. Решение не вступило в законную силу.

