2026, 30 марта 16:35

Брянский суд признал недействительным факт установления отцовства мигрантом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Володарского района Брянска выявила факт фиктивного установления отцовства иностранцем. За деньги жительница областного центра вписала в свидетельство о рождении своего сына гражданина Таджикистана. При этом отцом он не являлся и родительские обязанности исполнять не собирался. Документ ему нужен был для получения гражданства России.

Прокурор обратился с иском в суд. Высшая инстанция признала недействительным факт установления отцовства и потребовала аннулировать актовую запись органа ЗАГС. Решение не вступило в законную силу.